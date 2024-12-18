Karikatüre 1985 yılında başlayan Dokgöz’ün özellikle son yıllarda gündeme gelen adli olaylardan yola çıkarak kriminal dünyanın sonsuz evrenini çizdiği “Kusursuz Cinayet Karikatür Sergisi” dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyor.

Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, hayvanlar ve bitkilere yönelik şiddetin toplumsal yansımaları ve “Kusursuz cinayet var mıdır?” sorusunun yanıtını bilimsel ve akademik çevrelerde aramanın yanında görsel sanatların etkili eleştirel dalı karikatürlerle ifade ediliyor.

1967 Çorum doğumlu Prof.Dr. Halis Dokgöz, 1989’da Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Adli Tıp ihtisasını 1999’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 2014 yılında Mersin Üniversitesi’nde profesör oldu. Karikatürleri Türkiye’nin en ünlü mizah dergilerinde ve çeşitli günlük gazetelerde yayınlanıyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce, Prof. Dokgöz’ün Birgün Gazetesi’nde Metafor isimli köşesinde Aralık 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında yayımlanan toplumsal konulu karikatürleri, bu alanda 2023 yılı Sedat Simavi Ödülü’ne değer görüldü. Güneşin Girmediği Yere, Çizgisel, Metafor ve Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi kitapları yayınlandı. Halen BirGün Gazetesi’ne çiziyor.