Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde bu hafta, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Karımın Kocası” isimli oyun perde açacak. Oyun, 20 Aralık Cuma günü saat 20.00’de, 21 Aralık Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.00’de sergilenecek.

Miro Gavran’ın yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu tarafından çevrilen, Serkan Budak’ın yönettiği “Karımın Kocası”nda, Caner Karabenli, Semih Algül ve Elif İşcan Eryiğit oynuyor. Oyun, birden fazla evli erkeklerin eleştirisini, tersinden, son derece eğlenceli bir dille anlatıyor.