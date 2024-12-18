Çorum Çimento Fabrikası’nın 1970-73 yılları arasında Ticaret Müdürü, özelleştirilmesinden ve Yibitaş-Lafarge tarafından işletilmeye başlanmasından sonra 1993-98 yılları arasında ise Genel Müdürü Vahap Nalçacı’yı 23 Mayıs 2024 tarihinde 86 yaşında kaybettik. Memleketi Malatya’da toprağa verildi.

Emekli öğretmen olan eşi İffet Nazan Nalçacı, Ankara’da yaşıyor. Nalçacı çiftinin iki çocukları var: Cüneyt Nalçacı ve Ece Yılmaztürk.

Nazan Ulak Nalçacı, babaannesi Bahire’nin yaşam öyküsünü aynı ismi verdiği kitapta anlattı. Elpis Yayınları’ndan çıkan “Bahire” tam 496 sayfa, hacimli bir kitap.

Nazan Nalçacı’nın dedesi Mehmet Sani Efendi, Çorum’un ilk Posta Müdürü. İzmir’den gelen “zafer” telgrafını Vali’ye ulaştırmak için caddede delicesine koşması Çorum’da günlerce konuşulmuş. Cumhuriyet’in ilanını Çorum’da öğrenmiş.