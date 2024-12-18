ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı, Medya Tanıtım Başkanı Aylin Alveren Özen, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun korumalarından şiddet ve hakaret gören Çorumlu gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partideki görevi gereği Çorumlu gazetecileri yakından tanıdığını ve kişiliklerini iyi bildiğini ifade eden Aylin Alveren Özen, “Bir parti etkinliğini izlemeye çalışırken, kötü muameleyi hak edecek herhangi bir davranışta bulunmayacaklarını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla, uygunsuzluğun, aşırılığın korumalardan gelmiş olabileceğini tahmin edebiliyorum.” dedi.

Basın özgürlüğünün demokrasinin temel prensiplerinden biri olduğunu hatırlatan Aylin Alveren Özen, her sorunun hukuk içinde çözümlenebileceğine de vurgu yaparak, “Çorumlu gazeteci arkadaşlarımızın daima yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.