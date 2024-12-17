Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" programında konuştu. Türkiye’de yaşayan 16 milyon emekliye sağlıklı bereketli güzel ömürler temennisinde bulunan Erdoğan, “16 milyonu aşkın emeklimizi temsilen burada bulunan siz kardeşlerimiz ülkemizin bugünkü noktalara ulaşmalarına büyük pay sahibisiniz." dedi.

“EMEKLİNİN SIKINTISI İSTİSMAR EDİLİYOR”

31 Mart seçimleri sırasında emeklilerin sıkıntılarının istismar edildiğini belirten Erdoğan, “Burada şu noktayı özellikle vurgulamak durumundayım. 31 Mart seçimleri emeklilerimizin sıkıntılarının ve beklentilerinin en fazla istismar edildiği bir dönem olmuştur. Muhalefet seçim propagandasını emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmak üzere kurgulamış, haftalarca bunun üzerinde adeta tepinmiştir. Hiçbir ekonomik ve mali temeli olmayan uçuk vaatler üzerinden kelimenin tam anlamıyla vaat panayırları düzenlediler. Kim ne veriyorsa bundan beş fazlası mantığıyla Türk siyasetine popülizm hastalığını tekrar bulaştırdılar. Bundan ne yazık ki belli oranda netice de aldılar. Biz seçim döneminde de emeklilerimizle hep ru ber ru konuştuk, gönül diliyle konuştuk. Emeklilerimize karşı daima dürüst olduk.Vaat yarışına girmek yerine muhalefetin bol keseden verdiği sözlerin hiçbir geçerliliğinin olmayacağını o zaman da dilimiz döndüğünce anlattık. Sonuçta ne oldu? 31 Mart akşamı sandıklar kapandı ve muhalefetin emekçilerimize verdiği sözlerin neredeyse tamamı unutuldu. Bugün bir konsere harcadıkları para, yardım yaptık dedikleri emeklilere verdikleri rakamdan daha fazla. Reklam amaçlı bir iki göz boyama dışında hiçbir iş yapmayıp vaatlerinin üzerine kalın bir sünger çektiler” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçim propagandasını emeklileri hükümet karşıtı kışkırtmak üzerine kurduğunu söyledi. Muhalefetin hiçbir ekonomik temele dayanmayan vaatlerle siyaset yaptığını söyleyen Erdoğan şunları kaydetti: "Altın fiyatlarındaki ani artışın Türkiye ekonomisiyle bir alakası yok. Dünyada en fazla ne yükseldiyse onun üzerinden hesaplama yapılmaz. Bunun adı siyaset değil. Tam tersine kurnazlıktır, hainliktir. Bir diğer çarpıtma da asgari ücret ve en düşük emekli maaşıyla ilgilidir. Ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda en düşük emekli aylığı 66 lira, yani 43 dolardır. Asgari ücret ise 184 liraydı. Bu rakam da 122 dolara denk geliyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, yani 370 dolar. Asgari ücretin Dolar bazında karşılığı ise 590 dolar. Dikkat ederseniz Sayın Özel bu rakamları hiç ağzına almıyor. Sayın Özel'in değinmekten kaçtığı bir başka husus şudur. 2002 yılında bir asgari ücretli kardeşimiz evinde kullandığı 200 kilovat saat elektrik için aylığının yüzde 20'sini, 100 metreküp doğal gaz için ise yüzde 26'sını ayırmak zorundaydı. Şimdi aynı miktar elektrik için sadece yüzde 2,4'ünü, doğal gaz için ise yüzde 5,6'sını ayırıyor. En düşük emekli maaşı alan kardeşlerimiz 2002'de elektriğe maaşlarının yüzde 15,3'ünü, doğalgaza yüzde 19,3'ünü harcıyordu. Bugün bu oranlar sırasıyla elektrikte yüzde 3,3'e, doğalgazda yüzde 7,7'ye geriledi. Kusura bakmasın ama ana muhalefet partisi genel başkanının fotoğrafın tamamını ortaya koymadan yaptığı her hesap eksiktir, çarpıtmadır, millete açıkça kandırmaya çalışmaktır. Biz de buna müsaade etmeyiz.”

Türkiye ve Türk demokrasisinin böyle bir siyaset tarzını asla hak etmediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Biraz önce de söyledim. Siyasetin limanı ahlaktır, tutarlılıktır, dürüstlüktür. Siyasetçi ya göründüğü gibi olacak ya da olduğu gibi görünecek. Seçim meydanlarında başka, göreve gelince çok başka davrananlardan siyasetçi olmaz. Bunlardan ülkeye hayır da gelmez. Ülkemizin bu siyasetçi profilinden bu umut sömürüsünden eninde sonunda ama mutlaka kurtulacağına inanıyorum. Biraz evvel emeklilerimizle hizmetlerimizi, özetin özeti mahiyetinde sizlere anlattım” dedi.

“YÜKÜ HAFİFLETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin yaşadığı zorlukları bildiklerini ve onların yükünü hafifletmek için samimi çabalar gösterdiklerini belirtti. Emeklilerin enflasyona ezdirilmemesi prensibini benimsediklerini ifade eden Erdoğan, enflasyondaki düşüşün devam edeceğini, bunun da sabit gelirli vatandaşları, özellikle emeklileri rahatlatacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede aldıkları önlemlerin etkisini görmeye başladıklarını belirtti. Enflasyonun tek haneli rakamlara çekileceğini, emeklilerin alım gücünün artacağını ve bununla birlikte tüm çalışanlar, memurlar ve emekliler için daha fazla destek sağlayacaklarını ifade eden Erdoğan, ”Elbette her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı bütün sıkıntıların bir kardeşiniz olarak ben de farkındayım. Fırsatçılığın da sebeplerinden biri fahiş fiyat artışlarının özellikle sizi emeklerimizi zorladığını çok çok iyi biliyorum. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için samimi gayret gösterdiğimizi de yine en iyi sizler biliyorsunuz. Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız. İnşallah önümüzdeki süreci bu hassasiyetle sürdüreceğiz. Ekonomide uyguladığımız programın etkilerini görmeye başladık. Enflasyondaki düşüş eğilimi inşallah bundan sonra hızlanarak sürecek. Enflasyon geriledikçe alım gücü de artacağı için bundan en fazla emeklilerimizin başında olduğu sabit gelirli vatandaşlarımız faydalanacak. Nasıl enflasyonu tek haneye biz indirdiysek aynısını yine biz başaracağız. Ama bunu yaparken elbette emeklimizi, çalışanımızı memurumuzu da gözetecek, onların da beklentilerini dikkate alacak, onların huzuru, refahı ve alım gücünün artması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz“ açıklamasında bulundu.