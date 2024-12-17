Geçtiğimiz hafta sonu ilimize ziyarete gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun korumaları tarafından basın mensuplarına karşı gerçekleştirilen sözlü ve fiziki saldırıya bir kınama da Eğitim-İş Sendikası Çorum Şubesi’nden geldi.

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen ve Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun korumalarının basın mensuplarına yönelik şiddetinin kabul edilemez olduğu dile getirildi.

Eğitim-İş Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; “Özgür ve bağımsız basın, demokratik bir hukuk devletinin en önemli öğelerinden biridir. Basın mensuplarımızın şimdiye kadar başarıyla yerine getirdikleri bu onurlu görevleri engellenemez. Emekçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşı, basın emekçilerimizin yanında olduğumuzu bildiririz” denildi.

Editör: Haber Merkezi