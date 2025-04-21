Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, spor giyim markası New Balance hakkında önemli bir karara imza attı. Türkiye’de satışa sunulan bazı ayakkabı modellerinde domuz derisi kullanılmasına rağmen bu bilginin ürün açıklamalarında yer almaması nedeniyle firmaya 1 milyon 730 bin TL idari para cezası uygulandı.

HANGİ MODELLERDE DOMUZ DERİSİ BULUNDU?

Kurulun yürüttüğü incelemelerde, New Balance’ın Türkiye’ye ait internet sitesinde satışa sunduğu “W990GL6”, “M2002RST”, “U9060BLK” ve “U991LG2” kodlu modellerin açıklamalarında yalnızca “süet”, “file” veya “sentetik” gibi genel ifadelerin yer aldığı belirlendi. Ancak aynı ürünlerin yurt dışı satış sitelerinde “pigskin suede” yani domuz derisi süet kullanıldığı bilgisi açıkça yer aldı.

TÜKETİCİ BİLGİLENDİRMESİ VURGUSU

Reklam Kurulu, tüketicilerin yanıltılmaması adına ürün bileşenlerinin şeffaf bir şekilde belirtilmesi gerektiğini vurgularken, dini hassasiyet taşıyan unsurların özellikle dikkatle açıklanmasının önemine işaret etti. Ayrıca, New Balance’ın geçmişte benzer bir durum nedeniyle uyarıldığı ve idari yaptırımla karşılaştığı da hatırlatıldı.

Kurul, söz konusu yanıltıcı içeriklerin durdurulmasına da karar verdi.

ADİDAS DA CEZA ALMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda, Adidas da benzer bir durumda ceza almıştı. Türkiye’de satışa sunulan ‘Samba OG’ modelinde de domuz derisi kullanıldığı belirlenmişti.

Adidas’ın Türkiye’deki satış platformunda, ürün açıklamalarında sadece ‘doğal deri’ ifadesine yer verildiği, ancak domuz derisi kullanımıyla ilgili bir bilginin yer almadığı belirlendi.

Bu nedenle firmaya 550 bin 59 lira idari para cezası verilirken, aynı zamanda ilgili reklamların durdurulmasına karar verilmişti.