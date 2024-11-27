İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde yapılan uygulamada dur ihtarına uymayan 19 ACP 021 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi vatan sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Sürücüsüne ulaşılamayan otomobilin plakasına 10 bin 292 lira ceza uygulandı. Trafikten men edilen araç otoparka kaldırıldı.

Ayrıca uygulama esnasında durdurulan başka bir otomobilin sürücüsüne ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 31 bin lira ceza uygulandı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK