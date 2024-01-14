Gece saatlerinde uygulama yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği ve içinde 4 kişinin bulunduğu hafif ticari araç Pancarlık Köy yolunda, bir otomobi ise Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde kovalamaca sonucu yakalandı.

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Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, dur ihtarına uymamak, makas atmak, ters yöne girmek, ehliyetsiz araç kullanmaktan 150 Bin Lira caza uygulandı.

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POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI 
Bayat gediği bölgesinde ise içinde İ.Y., İ.A. ve M.G.'nin bulunduğu otomobil polisten kaçarken kaza yaptı.

Kazada yaralanan M.G., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobilde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait fişek ile bıçak elde edildi.

Şüpheliler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.