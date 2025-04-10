Törene, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, emniyet müdür yardımcıları ve polisler katıldı. Emniyet Müdürü Pehlivan'ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yıldönümü nedeniyle emekli ve çalışan tüm polis teşkilatı mensuplarının gününü tebrik ederek, “Zaman mefhumu gözetmeksizin görevimizi gece, gündüz yerine getirmekteyiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ