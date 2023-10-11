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Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyarette İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşe Yıldız, Çocuk Şube ve Toplum Destekli Polis Şube Müdür Vekili Komiser Deniz Dağdelen ve Toplum Destekli Polis Şube personeli hazır bulundu.

Arif Pehlivan, rastlantı sonucu aynı soyadını taşıyan Huzurevi Müdürü Ömer Pehlivan’dan bilgi aldı ve eşiyle birlikte getirdikleri hediyeleri yaşlılara verdi. Pehlivan, engelli bir vatandaşın şikayeti üzerine, engelli rampalarının önüne park yapılmasının önleneceğini söyledi.

Halk Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yaşlı vatandaşların yaptıkları çeşitli el işi ürünlerin bulunduğu sergi gezildi.

Emniyet Müdürü Pehlivan, “Çorum’umuzun emniyet ve asayişini sağlarken, bir taraftan da sosyal devlet anlayışı içerisinde bu tür hizmet veren yerleri ziyaret ederek onların sorunları hakkında bilgi alıp hizmet vermek bizim görevlerimiz arasında. Huzurevinde bulunan 90 yaşlı vatandaşımızla vakit geçirmekten büyük keyif aldım. Müzik ve sanat anlamında çok güzel ürünler ürettiklerini gördük” dedi.

Pehlivan, Toplum Destekli Polislerin zaman zaman buraları ziyaret ettiklerini, sorunları dinlediklerini ve yaşlıların dışarı izinli çıktıklarında yaşadıkları sorun ve zorluklarla ilgili tedbirler alındığını da kaydetti.