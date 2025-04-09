İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Günü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Çorum’un alışveriş ve yaşam merkezi olan AHL Park AVM’de, Polis Teşkilatı’nın envanterinde bulunan araç ve gereçlerin tanıtıldığı özel bir sergi düzenlendi.

AHL Park AVM’de kurulan standa özellikle gençler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Sergi içindeki stantlarda polis teşkilatının kullandığı çeşitli ekipmanlar ve teknolojik donanımlar dikkat çekti. Ayrıca vatandaşlara, güvenlik birimlerinin görev sırasında kullandığı ekipmanlar hakkında bilgi de verildi.

Polis Haftası’na özel olarak hazırlanan stantta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaretçilere çalışma alanları hakkında bilgi verildi.

Kıyafetlerden iletişim cihazlarına, savunma ekipmanlarından araç donanımlarına kadar birçok malzemenin vatandaşlar tarafından yakından incelebildiği standı İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da ziyaret ederek görevlilerle sohbet etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ