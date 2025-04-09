Çorum’da ormanlık alanda kaybolan 16 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, kar yağışı ile birlikte Çatak Tabiat Parkı’na giden Off roadcılar, yoğun kar yağışının olduğu ormanlık alanda içerisinde kimsenin bulunmadığı park halindeki 71 AU 595 plakalı kamyonetin durumundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kamyonetin Sadık A.’ya ait olduğu aracı, kaybolan danalarını aradığı için park ettiği belirlendi. Kaybolan hayvanlar için bölgede arama başlatan jandarma ekipleri ormanlık alanda buldukları 16 büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti. Sadık A, bulunan hayvanlarını kendisine teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK