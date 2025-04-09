Aycan Demir’in yeni görevi, hemşehrileri başta olmak üzere Ankara siyasetinde de dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Son dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Başkanvekili olarak görev yapan Aycan Demir, siyasetteki istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Özellikle başkentteki yerel yönetimlerde aktif görevler üstlenen Aycan Demir’in, CHP Mamak Belediye Meclisi Grup Başkanvekilliği görevine getirilmesi, siyasi çevrelerde deneyim ve liyakate verilen önemin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Aycan Demir’in yeni görevi, memleketi Çorum'da da sevinçle karşılandı. Şahinkaya köyü başta olmak üzere, birçok hemşehrisi sosyal medya üzerinden tebrik mesajları paylaşarak desteklerini iletti. Yerel siyasette Çorumlu isimlerin daha fazla temsil edilmesinin, bölge halkı için moral ve motivasyon kaynağı olduğu vurgulandı.

CHP’nin yerel teşkilatlarında gerçekleşen yeni görev dağılımları, parti içinde dinamik bir yapının oluştuğunu gösteriyor. Aycan Demir’in yeni pozisyonu, hem parti içi denge hem de Mamak’taki belediye meclisi çalışmalarının etkinliği açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Editör: Haber Merkezi