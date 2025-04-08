Çorum Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Onur Topkül, 2024 Denetim Komisyonu Raporu hakkında partisinin görüşlerini paylaştı.

Topkül, 2024 Denetim Komisyonu Raporu incelendiğinde Çorum Belediyesi’nin Çorum halkının menfaatini gözetmediğinin görüldüğünü söyledi.

Topkül, Çorumlu Obasında kendi siyasi düşüncelerine yakın olan dernek, kuruluş ve benzeri yapılara milyonlarca lira tutarında yemekler verildiğini dile getirerek şunları söyledi: “Çorum dışından gelen tüm siyasetçileri oraya götürüyor orada ağırlıyorsunuz. Çorumlu gençlere, öğrencilere alan açılması amacıyla kurduğunuz yeri siyaset otağına çevirmişsiniz.

Denetimin amacı, mevcut durumda yapılan hata ve yanlışların ortaya konulması, aynı hataların bir daha tekrarlanmasının önlenmesi ve idarece gereken tedbirlerin alınmasıdır. Görüyoruz ki aynı tas aynı hamam anlayışıyla Çorum Belediyesi yönetilmeye devam etmektedir.”

“DOĞRUDAN TEMİNLER ASRESE TESLİM”

Raporda yer alan doğrudan teminlerin adrese teslim düzenlendiğini iddia eden Topkül, geçmiş dönemlerden ders çıkarılmadığını savundu.

Topkül, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “2024 yılında da aynı kalemden çıkan, aynı yazı karakterleri ile teklif mektupları doldurulduğu gözlemlenmiştir. Yemek organizasyonları aynı firmalara verilmiş, bilgisayar gereçleri yazıcı, toner, kartuş gibi malzemeler aynı firmadan alındığı gözlemlenmiştir. Başka bir husus: Çorum’umuzu tanıtım amacıyla, ilimizde günlerce misafir edilen İskender Tozkoparan film ekibinin tüm giderleri belediyemiz bütçesinden karşılanmıştır. En iyi otelde konaklatılmışlardır. Tüm öğün yemekleri belediyemiz tarafından karşılanmıştır.

Projenin amacı Çorum’umuzu ülkemize tanıtmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Merak ederek tüm sosyal medya platformlarında, yerel basında, belediyenin sosyal medya hesaplarında arama gerçekleştirerek ne gibi bir tanıtım yapıldığını araştırdığımda, herhangi bir paylaşım, herhangi bir sahne ve teşekkür paylaşımı olmadığını gördüm. Belediyemiz tarafından binlerce lira harcanmıştır. Ama Çorum’a dair herhangi bir tanıtım yapılmamıştır.”

“BELEDİYE, TAM GAZ İSRAFA DEVAM EDİYOR”

Vatandaşların ekonomik sıkıntılarla boğuşurken Belediye’nin tam gaz israfa devam ettiğini vurgulayan Topkül, “Ülkemizde çocuğuna okul üniforması alamadığı için intihar eden babalar varken, doğalgazı olmadığı için saç kurutma makinesini çocuklarının yanında açıp yan oda da intihar eden anneler varken, sizler memurluk için belediyemizden istifa eden tanıdığınız kişilere tazminat ödemişsiniz. Vatandaş bu durumdayken israflarınıza tam gaz devam etmişsiniz. Maalesef ki yaptığımız denetim sonucunda gördüğümüz; Çorum’umuz düşünülmemiş belirli bir grup düşünülmüştür. Çorum’un geleceğine dair işler yapılmamış siyasilerin çıkarları için işler yapılmıştır. Gençleri Çorum’da tutma amacıyla yol izlenmemiş, emekli şehri olma yolunda ilerlenilmiştir.

Çorum halkının menfaatinin gözetilmediği, ne amaçla yapıldığı belli olmayan bir sürü faaliyetlere gereksiz harcamalar yapılmıştır. Takdiri Çorum Kamuoyuna bırakıyor saygılar sunuyorum.” diye konuştu.