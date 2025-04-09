Afacan, dünyada modern anlamda ilk polis teşkilatının 1829 yılında İngiltere’de kurulduğunu, ülkemizde ise bu yöndeki ilk adımın 10 Nisan 1845’te Osmanlı Devleti tarafından atıldığını ve bu tarihin Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş günü olarak kabul edilerek her yıl coşku ile kutlandığını kaydetti.

Afacan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Kurulduğu günden bu yana devletimizin bekası, toplumumuzun huzuru ve milletimizin güvenliği için görev yapan Türk Polisi, bugün modern yapısıyla, fedakârlığıyla, hukuka ve insan haklarına bağlılığıyla dünya standartlarında bir teşkilat haline gelmiştir.

Polisimiz, sadece suçla mücadele eden bir güç değil; aynı zamanda toplumla iç içe, halkın huzurunun, güvenliğinin ve adaletin teminatı olan bir anlayışı temsil etmektedir.

Bu vesileyle, Türk Polis Teşkilatımızın 180. yılını en içten duygularla kutluyor; görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm polislerimize kolaylıklar, aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet ve teşkilat mensuplarımıza başarılar diliyorum.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR