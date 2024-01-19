Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Şehir dışından kente uyuşturucu getirdiği belirlenen zanlılar, teknik ve fiziki takibin ardından Osmancık ilçesinde durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan iki zanlı, bir komisere çarparak otomobille kaçmaya başladı.

Zanlılar, yaklaşık 45 kilometre süren kovalamacanın ardından Çorum ve Amasya narkotik polislerinin ortak çalışmasıyla Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

Araçta yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.



Öte yandan, zanlıların otomobille çarparak yaraladığı komiserin polis otosuyla şüphelileri takip ettiği, yakalanmalarının ardından Gümüşhacıköy'deki hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.