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Çorum’da ruhsatsız tabanca suçu kapsamında gerçekleşen 8 olayda 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet şarjör, 175 adet tabanca fişeği, 18 adet tüfek kartuşu ve 1 adet bıçak ele geçirilirken, olaylarla ilgili 9 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Öte yandan 5607 SKM (Kaçakçılık Kanuna Muhalefet) suçu kapsamında gerçekleşen 6 olayda, 92 şişe kaçak alkol, 21 litre kaçak alkol, 13 kg kaçak kıyılmış tütün, 11.800 dal/adet dolu makaron, 2 bin dal/adet boş makaron, 30 adet kaçak elektronik sigara, 130 adet kaçak cinsel içerikli emtia, 36 ton 800 kg kaçak/sahte gübre ele geçirilirken, olaylarla ilgili 11 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.