İl Emniyet Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından gerçekleştirilen konser ve sergiye Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürlüğü personeli ve öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 
Etkinlik kapsamında Hitit Üniversitesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından Polis Haftası'na özel olarak hazırlanan 34 eser sergilendi. Serginin gezilmesinin ardından, Hitit Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri ve emniyet mensuplarının seslendirdiği eserler büyük bir ilgi ve beğeniyle dinlendi.

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Editör: SELDA FINDIK