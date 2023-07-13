İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artan dolandırıcılar ile yöntemlerine karşı vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Ekipler, Saat Kulesi PTT önünde vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı, dolandırıcıların sıklıkla yöntemlerini değiştirdiklerini hatırlatarak, dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Dolandırıcıların sıklıkla yaşlıları hedef aldığını belirten bir polis memuru, yaşlı bir çifte “Genellikle yaşlı insanları seçildiği için broşürleri okuyup bilgilenmenizde fayda var. Paralarınız dolandırıcılara geçmesin.” uyarısında bulundu.