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Kazayı ögrenen Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Mehmet P. idaresindeki 19 ABH 113 plakalı ticari araç ile devriye görevi yapan Aşgın D. idaresindeki 19 BN 093 plakalı polis otosu Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Cadde üzerinde çarpıştı.

Kazada polis memurları Aşgin D., Mehmet A. Ç. ile ticari araçta yolcu olarak bulunan Feyzullah Ç., yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.