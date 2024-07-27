Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakültenin yeni kurulduğunu ve bu eğitim-öğretim döneminde lise mezunu gençlerden öğrenci kabul etmeye başlanacağını bildirdi.

Ön başvuruların 29 Temmuz'da sona ereceğini ifade eden Ayhan, öğrencilere hazırlıkta yabancı dil eğitim verileceğini belirtti ve "Hazırlık eğitimi sonrası, yabancı dil bilgisinin pekişmesi için fakülte eğitiminde eğitim dilinin yüzde 30'u İngilizce olacak." dedi.

AMİRLİK SERTİFİKASI

VE LİSANS DİPLOMASI

Ayhan, önceki yılların aksine İç Güvenlik Fakültesi ile birlikte artık üç kaynaktan teşkilata komiser yardımcısı yetiştirileceğini vurguladı.

Halihazırda Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde sivil fakülte mezunları ile lisans mezunu polis memurlarına 2 yıllık eğitim verilerek komiser yardımcısı yetiştirildiğini anlatan Ayhan, İç Güvenlik Fakültesi ile birlikte lise mezunlarından da komiser yardımcısı yetiştirilmeye başlandığını belirtti.

İç Güvenlik Fakültesinde yeni bir yaklaşımla komiser yardımcıları yetiştirileceğini belirten Ayhan, fakültenin mezunlarına ilk kademe amirlik sertifikasının yanı sıra bir akademik disiplinde lisans diploması da verileceğini bildirdi.

Ayhan, fakülte bünyesinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, adli bilimler, psikoloji, sosyoloji, hukuk bilimleri, güvenlik yönetimi ve uygulamalı dersler olmak üzere 8 bölüm başkanlığı kurulduğunu ifade etti. Fakültede birçok uzman emniyet hizmetleri sınıfı öğretim elemanı bulunduğunu vurgulayan Ayhan, "Akademimizde sivil kadroda da 130 öğretim elemanı bulunuyor. Bu 130 öğretim elemanının 15'i profesör, 13'ü doçent, 25'i doktor öğretim üyesi, 41 öğretim görevlisi ve 36 araştırma görevlisi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin fakültenin ilk 2 yılında ortak dersler alacaklarını kaydeden Ayhan, ikinci yıldan itibaren ise bir akademik disiplinde eğitimlerine devam edeceklerini aktardı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Fakülteye giriş şartlarına değinen Ayhan, şunları kaydetti: "Puan olarak sözel, sayısal ve eşit ağırlık üzerinden minimum kriterler belirlendi. Sözelde minimum başvuru kriteri 350, eşit ağırlıkta 310, sayısalda da 330 puan şeklinde belirlendi. 29 Temmuz'da ön başvuru süreci son bulacak. Bu ön başvuru sonrasında yüksek puandan en düşük puana göre başvurusu kabul edilen adaylar belirlenecek. Bu adaylar 2 gün içerisinde duyurulacak."

İç Güvenlik Fakültesinin, geniş imkanlara sahip olduğunu belirten Ayhan, fakültenin spor kompleksleri, amfiler, kütüphane, derslikler, sosyalleşme alanları, kafeteryalar ve hatta bir mini banka şubesi ile öğrencilerine çok yönlü bir yaşam sunduğunu kaydetti.

Ayhan, fakültenin akademik ve sportif olanaklarla öğrencilere kapsamlı bir eğitim süreci sağladığını ifade ederek, "Kampüsümüz eğitim imkanlarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla, spor alanlarıyla minik bir kasabadır ve tüm gençlerimizi buraya davet ediyorum." dedi.

BU YIL 200 ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK

Geleceğin polis amirlerini yetiştirecek İç Güvenlik Fakültesine 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 160 erkek ve 40 kadın öğrenci kabul edilecek. Fakültede öğrenciler parasız yatılı ve resmi üniformalı eğitim görecek.

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları devletçe karşılanacak ve ayrıca kanunda belirlenen oranda da öğrencilere cep harçlığı verilecek.

Bir yıllık yabancı dil eğitimi ile 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Komiser Yardımcısı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna atanacak.

Editör: AA AJANS