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Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 7 ayında yapılan şok uygulamalarla ilgili bilgileri paylaştı.

Şehrin değişik yerlerinde ve farklı zamanlarda yapılan 987 şok uygulama ve şüphe üzerine yapılan çalışmalarda 55.981 şahsın GBT kontrolü yapılırken, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 144 şahıs yakalandı.

105 adedi şok uygulamalarda olmak üzere toplamda 224 adet ateşli silah, 49 adedi şok uygulamalarda olmak üzere toplamda 106 adet kesici-delici alet, 298 adet fişek, 246 adet sentetik ecza maddesi, 269,56 gr metamfetamin ele geçirilirken, 12.703 araç da kontrol edildi.

Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı asayiş birimlerimiz, ilimizde asayiş ve huzurun devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir” denildi.