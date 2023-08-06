Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, beraberinde Kulüp CEO’su Abdülhamit Yıldız, Teknik Direktör Tahsin Tam, Iğdır FK’dan bonservisi alınan ve 4 yıllık anlaşma sağlanan deneyimli futbolcu Ferhat Yazgan’la birlikte, kulüp merkezinde basın toplantısı düzenledi. Topuz, son gelişmeler ve kulübün hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SPONSORLARA TEŞEKKÜR

Öncelikle sponsorluk çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Topuz, “Başkanımız, sponsorluk görüşmelerine devam ediyor. Geçen sezon olduğu gibi, Alagöz Holding yine forma göğüs sponsorumuz oldu. Cantürk Alagöz beyefendiye teşekkür ediyoruz. Bu sezon da büyük katkılar sağlıyor.

Geçen sezondan farklı olarak, ilimizin, hatta ülkemizin kıymetlisi Ahlatcı Holding kulübümüzün isim sponsoru oldu. Ligde, Ahlatcı Çorum FK adıyla mücadele edeceğiz. Sayın Ahmet Ahlatcı ve Ahmet Emin Ahlatcı beyefendilere teşekkür ediyoruz.

Sırt sponsorumuz Arca firması oldu. Geçen sezonki sponsorlarımızdan Safi Holding bu sezon forma kol sponsorumuz onları. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. YAF Dizel ile kulübe üstü sponsorluğu, Greyder ile reklam panosu için sponsorluk anlaşması yaptık. Bu firmalarımıza da teşekkür ediyoruz.

BAŞKANIMIZ ŞAMPİYONLUĞU BİLE KUTLAYAMADI

Sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. Bu konuda Başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın çok yoğun bir mesai harcıyor. Geçen sezonki şampiyonluğumuza bile iki gün sevinebildi. Sonrasında hep kaynak arıyor. Herkes tatil yaptı ama başkanımız tatil bile yapamadı. Gecesini gündüzüne katarak planlar yapıyor. Kulübü borçsuz şekilde devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Geçen sezon olduğu gibi, yine borçsuz bir kulüp en büyük hedeflerimizden biri” şeklinde konuştu.

ÇORUM FK İSMİNİN OLDUĞU HER YERDE İDDİALIDIR

Çorum FK’nın yeni sezon hedefiyle ilgili soruya da cevap veren Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, “Çorum FK, adının bulunduğu her yerde iddialıdır. Hedefi yukarılardır. Biz de, şehrin 56 yıl sonra 1.Lig’e çıkan kulübü olarak, ilk sezonumuzda hedefimiz Play-Off. İyi bir kadroya sahibiz ve bunu başaracak güçteyiz” şeklinde konuştu.

MUHSİN DERE ÇOK KATKI VERİYOR

Onursal Başkan Muhsin Dere’ye ayrı bir paragraf açan Tuğrul Topuz, “Sayın Muhsin Dere geçen sezon olduğu gibi bu sezon da en büyük destekçimiz. Bir telefon kadar uzağımızda. Bize çok büyük katkı sağlıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatcı ve Vahit Kayrıcı’nın verdikleri katkıyı diğer milletvekillerimiz sayın Oğuzhan Kaya ve sayın Mehmet Tahtasız’dan da bekliyoruz” dedi.

STAT İNŞALLAH YETİŞİR

Çorum FK’nın maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu’ndaki bakım onarım ve yenileme çalışmalarının yeni sezona yetişmeme ihtimali ile ilgili de bir soruyu cevaplayan Tuğrul Topuz, “Başkanımız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bey’le görüşüyor. Çalışmaların yeni sezon öncesinde biteceğine inanıyoruz. Aksini düşünmek bile istemiyoruz” şeklinde konuştu.

ALTYAPI TESİSİ İLE İLGİLİ BİR GELİŞME YOK

Kulübün en büyük projelerinden biri olan altyapı tesisi ile ilgili son durumun sorulması üzerine de konuşan Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, “Yer tahsisi yapılmadı henüz. Dolayısıyla tesisin yapımıyla ilgili de herhangi bir gelişme yok” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamada, atlı spor kulübünün bulunduğu alanı Çorum FK’ya altyapı tesisi için tahsis edeceklerini açıklamıştı.