7 takımın üç devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği TFF Bölgesel U9 Gelişim Ligi 4.Grup'ta ikinci devre heyecanı sona erdi. Sezonu ilk iki sırada tamamlayan iki takımın Play-Off'a yükseleceği grupta ikinci devre maçları sonunda Uşakspor 25 puanla zirvede, Ispartaspor 23 puanla ikinci, 21 puanlı iki takımdan Ahlatcı Çorum FK üçüncü, Afyonspor ise dördüncü sırada yer aldı. Bu 4 takımdan 2'si üçüncü devrede oynanacak 7 haftalık maraton sonunda Play-Off'a adını yazdıracak.

AVANTAJ

ÇORUM'DA

4 takımın Play-Off mücadelesi verdiği U19 Gelişim Ligi 4.Grup'ta en avantajlı takım Ahlatcı Çorum FK. Kırmızı-Siyahlılar üçüncü devrede Play-Off mücadelesi verdiği tüm rakipleri ile Çorum'da karşı karşıya gelecek.

Lider Uşakspor'u ilk devre Çorum'da 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK, ikinci devrede Uşak'ta oynanan maçta rakibine 2-1 yenilmesine rağmen deplasman gol avantajı nedeniyle üçüncü devrede Uşakspor'u Çorum'da ağırlayacak. İkinci sırada yer alan Ispartaspor ile sezonun ilk devresinde Isparta'da oynanan maçta rakibi ile 3-3 berabere kalan Çorum FK, ikinci devrede Çorum'da oynanan maçta rakibi 3-1 yenerek üçüncü ve son maçı Çorum'da oynama avantajını elde etti. Bir diğer Play-Off mücadelesi verdiği rakiplerinden Afyonspor ile ilk devre Çorum'da oynanan maçı 3-1 kaybeden Kırmızı-Siyahlılar ikinci devre Afyon'da oynanan maçı 6-2 kazanarak üçüncü devrede bu maçı da evinde oynamaya hak kazandı.

Play-Off mücadelesi verdiği 3 rakibini de son devre maçlarında evinde konuk edecek Kırmızı-Siyahlılar Play-Off yolunda en avantajlı takımların başında geliyor.

U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde üçüncü devre heyecanı 17 Şubat Cumartesi günü oynanacak 15.hafta maçları ile yeniden start alacak. Çorum temsilcisi üçüncü devrenin ilk maçında sahasında Ispartaspor'u konuk edecek.

BU HAFTA

RAKİP AKSARAY

Ahlatcı Çorum FK ikinci devrenin 9.haftasında ertelenen Aksaray Belediyespor maçını bu hafta oynayacak. Kırmızı-Siyahlılar bu maç ile birlikte ikinci devreyi kapatacak. Çorum FK'nın Aksaray Belediyespor ile deplasmanda karşılaştığı 9.hafta erteleme maçlarında Ispartaspor sahasında Alanyaspor'u ağırlarken, Uşakspor ise deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nun konuğu olacak. Afyonspor ise haftayı BAY geçecek.

