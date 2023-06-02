TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta, 2022-2023 Sezonunu 36 maçta topladığı 79 puanla şampiyon olarak tamamlayan Çorum FK, bu puanların 39’unu Play-Off’a kalan ve ligden düşen takımlara karşı aldı.

PLAY-OFF’A KALANLARDAN 17 PUAN

Şampiyon Çorum FK, ligi ilk 6’da bitirerek Play-Off’a kalan Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler, 24 Erzincanspor ve Ankaraspor ile toplam 10 maç oynadı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alırken, 17 puan topladı. 7 gol atan kırmızı-siyahlılar, 7 gol yediler.

Çorum FK, ligi ikinci bitiren Şanlıurfaspor’la iki maçta da 0-0 berabere kalırken, Esenler Erokspor’a ilk yarıda 2-0 yenilip, ikinci maçı 1-0 kazandı. Amed Sportif Faaliyetler’e ilk maçta evinde 2-0 kaybeden Çorum FK, ikinci maçı aynı skorla kazanırken, 24 Erzincanspor’u iki maçta da 1-0’lık skorlarla devirdi. Ankaraspor ise evinde 3-1 yenilen Çorum FK, ikinci yarıdaki maçı 1-0 kazandı.

DÜŞENLERDEN SADECE TARSUS’A PUAN KAPTIRDI

Çorum FK, sezonu son 4 sırada tamamlayarak 3.Lig’e düşen Sivas Belediye, Bayburt Özel İdare, Tarsus İdmanyurdu ve Batman Petrolspor’la oynadığı toplam 8 maçta sadece 2 puan kaybetti. Bu takımlarla oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alıp 22 puan toplayan Çorum FK, attığı 25 gole karşılık kalesinde sadece 2 gol gördü.

Sivas Belediye’yi ilk maçta 2-0, ikinci maçta 3-0, Bayburt Özel İdare’yi ilk maçta 3-0, ikinci maçta 2-0 yenen Çorum FK, sezonun ilk yarısında, grubun en güçlü kadrolarından birine sahip olan ve devre arasında neredeyse tüm oyuncularını kaybedip, ikinci yarıda alt yapıdan genç bir takımla mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile ilk maçta, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, ikinci maçı 9-0 kazandı. Kırmızı-siyahlı takım, Batman Petrolspor’u ise ilk maçta evinde 4-1’le geçerken, ikinci maçı 1-0 kazandı.