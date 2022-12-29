Çorum sanayiinde 2009 yılından başlayarak aktif rol alan girişimci Türker Tokgöz, Hitplast Plastik olarak 2015 yılında streç film üretimiyle ve yeni yatırımlarıyla büyüme sürecine girdi.

Ürün kalitesi ve doğru, titiz hizmet anlayışıyla müşterilerine güven veren Hitplast, hep daha iyisini sunabilmenin gayreti içinde ÜR-GE’ye yöneldi.

Türker Tokgöz, polietilen film çeşitleri; silaj streç film, endüstriyel palet streç film, gıda streç film olarak yılık üretim kapasitelerinin 5 bin tonun üzerinde olduğunu belirterek, “HİTPLAST olarak Türkiye ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine üretmiş olduğumuz ürünlerin ihracatını yapmaktayız” dedi.

Firma sahibi Tokgöz, “Plastik ambalaj sektöründeki gelişmeler çerçevesinde, değişen müşteri taleplerine ve beklentilerine cevap verebilmek için yenilikleri takip ediyoruz. Bu doğrultuda yatırımlara devam etmek ve yeni istihdamlar oluşturmak temel ilkemizdir” diye konuştu.



(Aliye ÖNCEL)

