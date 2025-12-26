Çorum’da Milli Piyango ve şans oyunları bayii olarak 35 yılı geçkin süredir hizmet veren ve bugüne kadar bir çok ikramiye çıkan Rıfat Büfe’de de yılbaşı biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Yıllardır Milli Piyango bayiliğinin yanısıra sayısal şans oyunları bayiliğini de yürüttüklerini hatırlatan Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, Milli Piyango bilet satışlarının devam ettiğini, satışların geçmiş yıllara oranla canlı olduğunu belirterek, bilet alarak şansını denemek isteyenlerin son güne kalmadan biletlerini temin etmesini önerdi.

Milli Piyango yılbaşında 800 milyon liralık dağıtım garantili ikramiye dışında toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiye dağıtacak.

Muhabir: Haber Merkezi