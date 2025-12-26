Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Nükleer Tıp Ünitesi’nde bulunan PET-BT cihazı ile Radyasyon Onkolojisi Ünitesi’ndeki LINAC cihazı daha gelişmiş modeller ile yenileniyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç de hastaneye getirilen yeni cihazların kurulumunu yerinde inceleyerek cihazlarla ilgili bilgi aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Hastanemizde nükleer tıp ünitesinde bulunan PET-BT cihazımız ve radyasyon onkolojisi ünitesinde bulunan LINAC cihazımız daha gelişmiş modeller ile yenilenmektedir. Bu kapsamda gerekli düzenleme ve kurulum çalışmaları devam etmekte olup, kısa süreliğine hizmet sunumuna ara verilmiştir. PET-BT ve Radyoterapi hizmetlerimiz yakın zamanda yeni SPECT-BT cihazı ile birlikte yeniden sunulacaktır. Bu süreçte göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz” görüşüne yer verildi.

