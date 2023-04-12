Pislik deyince aklınıza ne gelir?

Ya da şöyle sorayım:

“Sizce pislik nedir..?

Genelde benzer şeyler düşünürüz,

İlk aklımıza gelen de dışkı olur.

Ama hayvan dışkısı aynı zamanda gübredir de;

Çiftçi için pislik değildir yani;

Tarımın olmazsa olmazıdır.

Üzerimize düşerse pislik,

Toprağa düşerse gübre olur.

Bir yerlerde yığılmış çöp benzeri şeyler de pisliktir;

Ya da çürüyüp kokuşmuş bitkisel her şey…

Ama yalnızca bunlar değildir ki pislik;

Aklımıza gelmeyen daha niceleri var.

Şöyle bir düşünelim:

Örneğin annemizin saçı pislik olabilir mi?

Hani öpüp kokladığımız,

Sevip okşadığımız;

Boynuna sarıldığımızda,

Mis gibi kokusunu içimize çektiğimiz;

Belik belik sallanan,

Anacığımızın saçı pislik olabilir mi..?

Sakın olmaz demeyin;

Ve aynı saçın, yemekte kaşığınıza geldiğini düşünün;

Ya da içtiğiniz suda dudaklarınıza yapıştığını…

Tereyağı sever misiniz?

Şöyle, dumanı tüten ekmeğin üzerine sürüp yemeyi;

Hani ben çok severim de…

Ama ya erimişi üzerimize dökülürse?

Hele de yeni giydiğimiz beyaz gömleğimize…

Pisliktir o zaman değil mi?

Öyleyse, pislik nedir?

Bence;

Ne kadar değerli olursa olsun,

Olmaması gereken yerde olandır;

Ya da bulunmaması gereken yerde bulunan…

Peki, insan pislik olabilir mi?

Hani şu Allah’ın yaratıp da değerli kıldığı,

Ve tüm güzellikleri emrine verdiği,

İnsanın kendisi pislik olabilir mi..?

Yerini bilmiyorsa niçin olmasın!

Ya da yerinin hakkını veremiyorsa;

Bir de o yere hak ederek gelmediyse,

Hele ki haddini de bilmiyorsa,

Bencil ve de adaleti gözetmiyorsa,

“Pisliğin teki” demezler mi ona?

Ne yazık ki dostum;

Pisliğin en büyüğü insan…

Uzakta aramaya gerek yok.

Şöyle bir bakınıversek görürüz.

“İşte bu” diye haykırasımız gelir.

“İşte bu, pisliğin tekidir”;

“Hem de dik âlâsı…”

DÜŞÜNEN SÖZLER:

· Yüz daha versen, yüz daha uman yüzler bilirim.

Yokuşlara kardeş olan düzler bilirim,

Dünya öküzün boynuzunda derler amma,

Dünyanın üstünde nice öküzler bilirim. Necip Fazıl

· Âdemin payesi(makamı, değeri) arttıkça, hicabı(utanması) azalır. Eşref