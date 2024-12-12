Kaza, saat 17.00 sıralarında Alaca ilçesi Alaca-Çorum karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Nuri Y. (58) idaresindeki 33 ALL 128 plakalı pirinç yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada TIR sürücüsü Nuri Y. ve yanında bulunan Mehmet Ali D. (30) kabinde sıkışarak yaralandı. TIR’ın dorsesinde bulunan pirinçler ise etrafa saçıldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kabinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından Mehmet Ali D. kurtarıldı. Yaralı sürücü ise yaklaşık 2,5 saat süren çaba ile kurtarılabildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS