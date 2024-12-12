19 ACD 658 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Yukarı Kapaklı Bağları mevkiinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde araç içerisinde alkol şişeleri olduğu tespit edilirken, kazada araçta bulunan ve yaralanan Eren B.’nin kendi imkanları ile bir özel hastaneye gittiği öğrenildi.

1.47 promil alkollü olduğu belirlenen Eren B., polise verdiği ifadede araçta yolcu olarak bulunduğunu söyledi.

Polis kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK