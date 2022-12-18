Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, pirinç çeşitleri ve çeltik ithalatının menşe ülkelere göre gümrük vergilerini belirleyen listeye bir dipnot eklendi.

Öte yandan Türkiye’nin en önemli çeltik merkezleri arasında yer alan Çorum’da çeltik ekimi Osmancık başta olmak üzere Kargı, Dodurga, Oğuzlar ve İskilip ilçelerinde binlerce ailenin geçim kaynağını oluşturuyor.

(AA)

