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Çorum Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, solo konserle sahne aldı. Pirbaba Parkı’nda gerçekleşen türkü gecesine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da izlediği konserde birbirinden güzel türküler seslendirildi.

Konserin bir de sürpriz solist konuğu vardı. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Başkan Aşgın’ın davetini kırmayarak sahne aldı. “Devrent Deresine Duman Bürüdü” adlı türküyü seslendiren Başkan Yardımcısı Yağbat, performansı ile izleyicilerden alkış aldı.

"Bu şehri sanatla, aşkla dokuyoruz"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konser sonunda Arif Sadeçolak ve ekibine çiçek takdim etti. “Bu şehrin özünde sanat ve kültür var” diyen Başkan Aşgın, altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sanat ve kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Aşgın, “Bu şehir altyapısıyla üstyapısıyla yeniden ihya olacak, tarih yeniden ayağa kalkacak dedik, yapıyoruz. Ama bu şehrin özünde sanat var, kültür var. Rabbime hamdolsun, şiir yazar gibi, türkü okur gibi, beste yapar gibi ilmek ilmek bu şehri hep beraber sanatla, aşkla dokuyoruz. Bütün renkleriyle, bütün mahalleriyle bir ve beraber olarak yürüyüşümüze emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.

Konser boyunca birbirinden güzel türkülere eşlik eden vatandaşlar keyifli geceyi halaylarla noktaladı. Başkan Aşgın da vatandaşlarla halay tutup, coşkuya ortak oldu.