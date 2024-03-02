Manisa FK’ya, Gençlerbirliği maçında “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle 18.000 lira para cezası veren PFDK, aynı maçta kırmızı kart gören Manisa FK’lı futbolcu Sandro Cesar Cordovil De Lima’ya da 2 resmi maçtan men cezası verdi. De Lima, Ahlatcı Çorum FK ile oynanacak maçla birlikte sahalara geri dönecek.

Eyüpspor ve Sakaryaspor arasında oynanan maçla ilgili olarak iki takıma da “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle tribün kapatma cezası veren PFDK, Eyüpspor’a 100.000, Sakaryaspor’a da 80.000 lira para cezası kesti.

Kurul, Şanlıurfaspor-Tuzlaspor maçıyla ilgili olarak, Şanlıurfaspor’a “saha olayları2 nedeniyle 56.000 lira para cezası ve tribün kapatma, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle tribün kapatma, teknik direktör Cihat Arslan’a “hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 1 maçtan men ve 19.500 lira para cezası, Tuzlaspor’a ise “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle 15.700 lira para cezası verdi.

Ahlatcı Çorum FK maçından sonra hakem ve diğer müsabaka görevlileri ile ilgili açıklamalarından dolayı Bodrum FK yöneticisi Ali Şafak Sezer’e ihtar veren kurul, Ankara Keçiörengücü maçıyla ilgili olarak “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Başkent ekibine 40.000 para cezası, ayın eylemden dolayı Kocaelispor’a ise 20.000 lira para cezası ve tribün kapatma cezası kesti.