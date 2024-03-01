Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Jujitsu Türkiye Şampiyonası 26-29 Şubat tarihleri arasında Alanya'da yapıldı. Büyükler, ümitler, gençler, minikler, yıldızlar ve masterler olmak üzere 6 kategoride gerçekleşen şampiyonaya Çorumlu sporcular damga vurdu. 3 gün süren ve çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalar sonunda masterler kategorisinde İrfan Sönmez fighting branşında +94 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, combat branşında yine aynı sıklette bu kez Türkiye ikincisi oldu. Büyükler kategorisinde mücadele eden Mehmet Özbolat fighting branşında +94 kiloda, Asya Yıldız U16 Newaza branşında 52 kiloda, Yağız Ali Zavır U12 Newaza branşında 40 kiloda, Lara Çilingir U10 Newaza 36-40 kiloda Türkiye şampiyonu olmayı başardılar.



U14 Newaza branşında 57 kiloda mücadele eden Sude Naz Coşkun hem Türkiye Şampiyonluğu, hem de Türkiye ikincisi oldu.

Öte yandan U14 Newaza-gi ve Newaza-no gi 57 kiloda Deniz Duru Çalışkan Türkiye İkincisi, U14 Newaza-no gi +57 kiloda Deren Balım Çilingir Türkiye İkincisi, U16 Gençler Newaza-gi 63 kiloda Zümra Şahingöz Türkiye üçüncüsü, U18 Newaza-gı +70 kiloda Nehir Yıldız Türkiye üçüncüsü, U-35 Büyükler Fighting 85 kiloda Mustafa Şenay Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attılar.