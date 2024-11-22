İsmail Bağlar’ın sahibi olduğu Nisa Perde, müşteri memnuniyetini önceleyen hizmet prensiplerinin bir gereği olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de atlamadı. İsmail Bağlar, “Öğretmenlerimiz, bu kutsal mesleği icra eden insanlar olarak bizim olmazsa olmazımız. Onlara saygımız sonsuz” derken, çifte kampanya ile onlara Öğretmenler Günü armağanı vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Ünlü markalarda özel indirim uyguladıklarını belirten Bağlar, “Mağazamızdaki tüm ürünlerimizi indirimli fiyatlardan sunduğumuz gibi, kasada ödeme yaparken ikinci bir indirim daha yapıyoruz. Eli öpülesi öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır.” diye konuştu.

Nisa Perde’de, dünyaca ünlü markalar olan Taç, Brilland ve Vinaldi başta olmak üzere, bornoz takımları, yorgan, ortopedik yastık, silikon yastık, attaniye, nevresim takımı, fonluklar, stor, zebra, jaluzi perde, cam balkon, plicell perde ve havlu eşitleri müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Nisa Perde, Gülabibey Mahallesi Velipaşa 1. Sokak’ta, Zafer Çarşısı’nın arka kapısı girişinde hizmet veriyor.