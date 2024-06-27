Nisa Perde, açılışa özel olmak üzere 1 milyon liralık kampanya başlattı. İsmail Bağlar’ın sahibi olduğu işyerinde, tül perde ve ev tekstili çeşitlerinde yüzde 50 indirim ve 99 liradan başlayan fiyatlar uygulanıyor.

Brilland ve Taç marka, kaliteli ürünlerle Çorum halkına hizmet verdiklerini belirten İsmail Bağlar, “Kampanya çerçevesinde, montaj, ölçüm ve işçiliği ücretsiz olarak sunuyoruz. Her model perde dikimi ve imalatını da itinayla, büyük özveriyle yapıyoruz” dedi.

Tül, rüstik, jaluzi ve cam balkon perdelerini de kampanya kapsamında gerçekleştirdiklerini belirten İsmail Bağlar, müşteri memnuniyetini öne alarak Çorum halkına hizmet etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.