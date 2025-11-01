Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, İstanbul Pendik Çorumlular Derneği tarafından düzenlenen “Pendik Memleket Günleri – Kadim Kültürümüzün İzleri” programına katıldı.

Pendik’te düzenlenen etkinlikte, Çorum’un köklü kültürü, geleneksel değerleri ve yöresel lezzetleri vatandaşlarla buluştu. Programda hemşehrilerinin sıcak ilgisiyle karşılanan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya büyük bir sevgi seli vardı.

Katıldığı her programda samimiyeti, güler yüzü ve halkla iç içe tavrıyla dikkat çeken Ahlatcı, Pendik’te de büyük bir ilgi gördü.

Ahlatcı program sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Coşku, sevgi ve muhabbetin kalbimizde yer ettiği güzel bir gün yaşadık. Bizleri büyük bir sevgi seliyle karşılayan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de Çorum’un birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini İstanbul’da hissettik.”

Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, organizasyonda emeği geçen Pendik Çorumlular Derneği Başkanı Ercan Göbel ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ederek, “Çorum nerede olursa olsun, gönülleri bir, kalpleri birlikte atan bir şehir. Biz de bu kardeşliğin hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca Çorum’a özgü kültürel tanıtımlar, yöresel lezzetler ve halk oyunları büyük beğeni toplarken, vatandaşların Milletvekili Ahlatcı’ya gösterdiği ilgi, günün en dikkat çeken anlarından biri oldu.

