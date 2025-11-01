Gazeteci, televizyon programcısı ve yazar Pelin Çift, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte ilimizin tarihini, kültürel mirasını ve medeniyet birikimini gezdi.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında ilimize gelen Pelin Çift’e şehrin güzellikleri bizzat Belediye Başkanı Aşgın tarafından tanıtıldı.

Başkan Aşgın, ünlü televizyoncuya ilimizin Hititlerden günümüze uzanan tarihsel zenginliğini, kültürel dokusunu ve turizm potansiyeli ile yemeklerinin tanıtımını yaptı.

Pelin Çift ile Çorum Müzesi, Saat Kulesi, Ulucami, Velipaşa Hanı ve dünyanın en dar ayakkabıcılar arastası gibi yerleri gezerek tanıtım yapan Aşgın bu gezi ile ilgili Belediyenin resmi sosyal medya hesabından video paylaşımında da bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi