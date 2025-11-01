Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanlığı görevini 2021–2025 yılları arasında başarıyla yürüten Ahmet Serhat Afşar, mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimine başladığı İstinye Üniversitesi’nde de çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla devam ediyor.

Ahmet Serhat Afşar, İstinye Üniversitesi’nde “Sağlığın Korunmasında Beslenme Kulübü”nü kurarak yeniden başkanlık görevini üstlendi. Böylece, lisans eğitiminde yürüttüğü özgün projeleri, farkındalık çalışmaları ve liderlik misyonunu İstanbul’da da yüksek lisans düzeyinde de sürdürmeye başladı.

HİTÜ’de görev yaptığı dönemde üniversitenin en aktif kulübü olarak öne çıkan Beslenme ve Diyetetik Kulübü, Afşar’ın liderliğinde birçok örnek projeye imza attı. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla kurulan güçlü iş birlikleri, ulusal düzeyde düzenlenen etkinlikler ve teknik geziler sayesinde kulüp, yalnızca Çorum’da değil Türkiye genelinde de dikkat çekici bir başarıya ulaştı.

Ahmet Serhat Afşar ayrıca, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 3 farklı proje yazarak üretkenliğini ve girişimci yönünü de ortaya koydu.

Medyada sık sık yer alan etkinlikleriyle hem üniversitesinin hem de bölümünün adını duyuran Afşar, yeni dönemde de sağlığın korunması, beslenme bilinci ve gençlerin akademik gelişimi alanlarında fark yaratan çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

