İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Geleceğimizi Besliyoruz” temasıyla çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Başöğretmen Atatürk İlkokulu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa İl Müdür Yardımcıları İsmail Çitil ve Bayram Rıdvan Dikici ile birlikte Gıda Kontrol ekipleri katıldı.

Öğrencilere güvenilir gıdanın önemi, gıda israfının önlenmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlikte çocuklara yönelik olarak hazırlanan eğlenceli sunumlar, uygulamalı anlatımlar ve örnek etkinlikler ilgiyle izlendi. Gıdanın üretimden tüketime kadar geçen süreci, görseller ve interaktif oyunlarla anlatıldı. Çocuklar, gıdanın sofralarına ulaşana kadar geçtiği aşamaları öğrenirken, israfın azaltılması ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının önemini kavradılar.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için bu tür eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, “Gıda güvenliği sadece üreticinin değil, tüketicinin de sorumluluğudur. Çocuklarımıza küçük yaşta bu bilinci kazandırmak, gelecekte daha sağlıklı bir toplumun temelini oluşturacaktır.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli bilgilendirici materyaller ve sağlıklı atıştırmalıklar dağıtıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu.

