Aile kurumunun öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekûn desteklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı “Aile Yılı” olarak ilan edilmişti.

Bu kapsamda Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Güçlü Aile Güçlü Toplum” düşüncesi ile bir program düzenlendi.

Okul salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Özcan Sökmen ailenin önemine değindi.

Programa Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, öğrenci velileri, öğretmenler, öğrenciler ve Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’nden özel öğrenciler katıldı.

Okul tanıtım videosu, “Ailemle okuyorum” projesinin video gösterimi, “İletişim Sofrada Başlar” projesinin kapsamında hazırlanan “Ailemle mutfaktayım” video gösterimi ile devam eden programda özel öğrencilerin hazırlayıp sunduğu “Geçmişten Günümüze Aile Yapısı” adlı tiyatro oyunu büyük beğeniyle izlendi.

Programda Klinik Psikolog Seda Karaca, Psikolojik Danışman Aslı Büşra Tüfekçi, Aile Danışmanı Zehra Düsgünöz tarafından “Ailemiz Geleceğimiz” temalı söyleşi de gerçekleştirildi.

Okul öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Simit Bahane Aile Şahane” adlı tiyatro oyununun sergilenmesi ve projelere katılan öğrenci ve velilere belgelerinin dağıtımı ile etkinlik sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK