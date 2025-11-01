Bölgesinde ve ülke genelinde son yıllardaki ihracat artışı ile ön sıralarda kendine yer bulan Çorum 2025 yılının ilk 9 ayında 4 milyar 233 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre yayınladığı ihracat verilerine göre 2023 yılında toplam 2 milyar 206 milyon dolarlık, 2024 yılında ise 4 milyar 311 milyon dolarlık ihracat yapan Çorum, 2025 yılının ilk 9 ayında 3 milyar 332 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılı geride bırakmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) de Eylül ayı Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan iki ayrı listede Çorum faaliyet illerine göre 4 milyar 233 milyon dolaklık ihracat yaptığı belirlendi. Faaliyet illeri ihracatına göre Çorum Eylül ayında 487 milyon dolarlık ihracat yapmış oldu.

TÜİK ayrıca genel ticaret sistemine göre yaptığı listede ise Çorum’da Eylül ayında 211 milyon 335 bin dolarlık ihracat, 384 milyon 763 bin dolarlık ise ithalat yapıldığını duyurdu. Aynı dönemde Samsun’da 103 milyon 730 bin dolarlık ihracat 96 milyon 217 bin dolarlık ithalat; Tokat’ta 3 milyon 264 bin dolarlık ihracat, 3 milyon 363 bin dolarlık ithalat ve Amasya’da ise 15 milyon 853 bin dolarlık ihracat, 3 milyon 410 bin dolarlık ise ithalat yapıldığını açıkladı.

Faaliyet illerine göre ihracatta Çorum 2025 yılı Ocak ayında 364 milyon 513 bin dolar, Şubat ayında 431 milyon 665 bin dolar, Mart ayında 450 milyon 327 bin dolar, Nisan ayında 351 milyon 639 bin dolar, Mayıs ayında 565 milyon 834 bin dolar, Haziran ayında 367 milyon 101 bin dolar, Temmuz ayında 587 milyon 873 bin dolar, Ağustos ayında 626 milyon 408 bin dolar ve Eylül ayında ise 487 milyon 830 bin dolarlık ihracatı ile toplam 4 milyar 233 milyon dolarlık ihracata ulaşmış oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Türkiye’de ihracat 2025 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 artarak 29 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 200 milyar 578 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 267 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 5 milyar 161 milyon dolardan, 6 milyar 903 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Eylül ayında yüzde 81,0 iken, 2025 Eylül ayında yüzde 76,6'ya geriledi. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,8 artarak 59 milyar 974 milyon dolardan, 67 milyar 60 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Eylül döneminde yüzde 76,3 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,9'a geriledi.

