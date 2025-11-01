Çorum merkeze bağlı Eskiköy nüfusuna kayıtlı Fatma Taş (86) son yolculuğuna uğurlandı.

CHP önceki dönem yöneticilerinden, Çorum merkez Eskiköy önceki dönem muhtarı İsmail Karakütük’ün teyzesi olan Fatma Taş, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Önceki gün annesi Yeter Karakütük’ü kaybeden İsmail Karakütük, dün ise teyzesini kaybetmenin acısı içerisinde. Cuma Taş’ın eşi, Zeki (merhum), Senem, Sultan, Ayşe ve Eyüp Taş’ın annesi Fatma Taş’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfında Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Eskiköy’de toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



Muhabir: KEMAL YOLYAPAR