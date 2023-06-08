Spor Toto 1.Lig’de 2022-2023 Sezonunun Play-Off finali bu akşam Manisa’nın Akhisar ilçesinde oynanacak ve Süper Lig’e yükselen son takım belli olacak.

Play-Off finalinde, ligi 3.sırada bitirdiği için direkt finale yükselen İstanbul temsilcisi Pendikspor’la, play-off 1.turunda Göztepe’yi 3-1, 2.turunda da Eyüpspor’u 0-1 ve 2-0’lık skorlarla eleyen Muğla temsilcisi, Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir’in çalıştırdığı Bodrumspor karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Kayseri bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Maçın galibi, Samsunspor ve Çaykur Rizespor’dan sonra Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olurken, kaybeden ise yeni sezonda yoluna Çorum FK’nın da mücadele edeceği Spor Toto 1.Lig’de devam edecek.