Ahlatcı Çorum FK, 9 Kasım Cumartesi günü 12.hafta maçında konuk edeceği Pendikspor’la tarihinde resmi maçlarda üçüncü kez karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul temsilcisiyle bugüne kadar oynadığı iki maçı da kaybetti.

İKİ KEZ KARŞILAŞTILAR

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor’la sadece 2019-2020 Sezonunda rakip oldu. Ahlatcı Çorum FK’nın 2.Lig’deki ilk sezonunda 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan bu iki maçta da 3 puan İstanbul ekibinin oldu.

ÇORUM’DAKİ MAÇI PENDİK 2-0 KAZANDI

İki takım ilk olarak 5.haftada, Çorum’da karşı karşıya geldi. 29 Eylül 2019’da, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçı 2-0’lık skorla Pendikspor kazandı. Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcu Osman Bodur’un 70.dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta konuk takıma galibiyeti getiren golleri 76.dakikada Salim İyilik ve 90+1’de Ozan Papaker attı.

İSTANBUL’DA 3-2 KAYBETTİK

Ligin 22.haftasında İstanbul’da oynanan ikinci yarı maçını Pendikspor kazandı. 8 Şubat 2020’de, Pendik Stadı’nda oynanan maçı 3-2’lik skorla Pendikspor kazandı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Ahlatcı Çorum FK’nın gollerini 75.dakikada Kıvanç Kaya ve 90+2’de Murathan Buruş atarken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21.dakikada Fatih Şerifoğlu kendi kalesine, 35.dakikada Oktay Balcı ve 64.dakikada Mehmet Caner Alioğlu kaydetti.

HAZIRLIK MAÇI BERABERE

Ahlatcı Çorum FK ile Pendikspor 1 kez de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 20 Temmuz 2023’te, Bolu’da oynanan özel maç başladığı gibi 0-0’lik eşitlikle sona erdi.

Ahlatcı Çorum FK, 5 yıla yakın bir sürenin ardından üçüncü kez karşılaşacağı Pendikspor’u bu kez mağlup ederek hem rakibine karşı ilk galibiyeti almak, hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.