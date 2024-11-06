Son iki maçında Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü’nü yenerek bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan Ahlatcı Çorum FK’da Pendikspor maçının hazırlıkları galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

5 FUTBOLCU KATILMADI

Kırmızı-siyahlılar, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 16.00’da yaptıkları antrenmanla günü tamamladılar. Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri süren Landre ve Kasongo’nun yanı sıra hafif ağrıları olan Mehmet Dingil, Ahmet Said ve Mehdi Boudjemaa katılmadı. Atakan Cangöz ve Burak Süleyman bireysel çalışma yaparken, sakatlıktan dönen Kadir takımla çalıştı.

Isınma ile başlayan antrenmanın ilk bölümünde savunma içerikli taktik çalışma gerçekleştirildi. Teknik direktör Serkan Özbalta antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda oyunsal formatta pas çalışması yaptırdı.

HEDEF 3 PUAN

Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek olan Ahlatcı Çorum FK’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Kırmızı-siyahlılar, Pendikspor’u da yenerek üçte üç yapıp üst sıralara tırmanışlarını sürdürmeyi hedefliyorlar.

Ahlatcı Çorum FK ile Pendikspor arasında 9 Kasım Cumartesi günü Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.