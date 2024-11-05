Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 12.haftasında, sahasında Pendikspor’la oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Haftayı, Başkent deplasmanında aldığı 3-2’lik Keçiörengücü galibiyetiyle kapatan ve bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Ahlatcı Çorum FK’da futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi. Kırmızı-siyahlılar dün yaptıkları antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarına başladılar.

Bülent Üstüner Sahası’nda yapılan antrenmana tedavileri süren Ahmet Said, Atakan Cangöz, Kadir Seven, Loick Landre, Kabongo Kasongo ve Burak Süleyman katılmadı.

Haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti.

Kırmızı-siyahlılar, bugün yapacakları antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecekler.

Ahlatcı Çorum FK ile Pendikspor arasında 9 Kasım Cumartesi günü Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.