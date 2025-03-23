Ahlatcı Çorum FK’nın milli aranın ardından Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor’da hazırlıklar galibiyet parolasıyla sürüyor. İstanbul ekibi, iki ekip için de kritik öneme sahip olan maçın provası niteliğinde, kendi U19 takımı ile karşılaştı.

Pendikspor’un tesislerinde oynanan maçta teknik direktör Uğur Uçar’ın, Ahlatcı Çorum FK maçında uygulayacakları taktiği denediği belirtilirken, karşılaşmayı kulüp başkanı Murat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği kaydedildi. Maçın sonucu belirtilmedi.